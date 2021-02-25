Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir iş yerinin önünde bağlı bulunan köpek, kimliği belirlenemeyen 3 kişi tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken polis, köpeği çalan kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Köpeğin çalınma anı saniye saniye kameraya yansıdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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