Köpeğin çalınma anı saniye saniye kameraya yansıdı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kopegin-calinma-ani-saniye-saniye-kameraya-yansidi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir iş yerinin önünde bağlı bulunan köpek, kimliği belirlenemeyen 3 kişi tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken polis, köpeği çalan kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.