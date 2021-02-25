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    Yeniasır TV Yaşam Köpeğin çalınma anı saniye saniye kameraya yansıdı

    Köpeğin çalınma anı saniye saniye kameraya yansıdı

    Giriş Tarihi: 25.02.2021, 16:27

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir iş yerinin önünde bağlı bulunan köpek, kimliği belirlenemeyen 3 kişi tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken polis, köpeği çalan kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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