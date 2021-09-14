Köpek balığının yardımına koştular

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Bodrum'da balıkçı barınaklarının önünde köpek balığı görenler heyecanlı anlar yaşadı. Bu kadar yakından ilk kez köpek balığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, balıkçılarda hemen harekete geçti. Camgöz cinsi köpek balığını uzun uğraşlar sonunda yakalayıp eliyle bota alan Mehmet Bakış, balığın ısırıkları ile hafif şekilde yaralandı.