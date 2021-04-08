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    Yeniasır TV Yaşam Korku evindeki dans görüntülerini çeken gelin Müge Anlı'da konuştu

    Korku evindeki dans görüntülerini çeken gelin Müge Anlı'da konuştu

    Giriş Tarihi: 08.04.2021, 14:20

    Manisa'da, hayatını kaybeden Fadime Arslan'ın (88) mezarı, gelini F.A. (61) tarafından öldüresiye dövüldüğüne dair videoların ortaya çıkması nedeniyle açıldı. Kan donduran olay Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alındı. Pınar Hanım, dışarıdan geldiğinde Fidan Hanım'ın babaannenin kafasına sırf çok ses çıkarıyor diye çuval geçirdiğini söyledi. O dans videolarında Fidan Hanım'ın hareketlerine güldüğünü dile getiren Pınar Hanım, babaannenin ölümüne gülmediklerini ileri sürdü. Pınar Hanım, Fidan Hanım'ın kendisinin özel bölgesini çektiğini, o görüntü ile kendisini tehdit ettiğini dile getirdi. Kayınvalidesinin o görüntülerini savunamayacağını belirten Pınar Hanım, yine de kayınvalidesinin öldüreceğine inanmadığını söyledi ve Fidan Hanım'ın öldürmüş olabileceğini iddia etti.

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