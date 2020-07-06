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    Koronavirüs 7 yıl önce mi ortaya çıktı? Şok eden iddia...

    Giriş Tarihi: 06.07.2020, 16:00

    Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa bir sürede tüm dünyaya yayılarak binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bilim insanları yeni tip korona virüsün yedi yıl önce Çin’deki bir bakır madeninde ortaya çıkmış olabileceğini ve mutasyona uğrayarak küresel salgına neden olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

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