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    Yeniasır TV Yaşam Koronavirüs aşı randevusu verilmeye başlandı! Aşı randevusu nasıl alınır?

    Koronavirüs aşı randevusu verilmeye başlandı! Aşı randevusu nasıl alınır?

    Giriş Tarihi: 13.01.2021, 10:24

    Son dakika haberi... Koronavirüs aşıları için randevu sistemi erişime açıldı. Öncelikle sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. Peki aşı randevusu nereden ve nasıl alınır? İşte detaylar...

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