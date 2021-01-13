Son dakika haberi... Koronavirüs aşıları için randevu sistemi erişime açıldı. Öncelikle sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. Peki aşı randevusu nereden ve nasıl alınır? İşte detaylar...
Koronavirüs aşı randevusu verilmeye başlandı! Aşı randevusu nasıl alınır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.