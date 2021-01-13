Koronavirüs aşı randevusu verilmeye başlandı! Aşı randevusu nasıl alınır?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/koronavirus-asi-randevusu-verilmeye-baslandi-asi-randevusu-nasil-alinir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Koronavirüs aşıları için randevu sistemi erişime açıldı. Öncelikle sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. Peki aşı randevusu nereden ve nasıl alınır? İşte detaylar...