Koronavirüs aşısının yan etkisi var mı?

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Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının henüz bir ilacı bulunamadı. Bu salgınla baş etmek için ülkeler aşı yarışına girdi. Birçok ülkeden aşı ile ilgili açıklamalar geldi. Peki, aşının yan etkileri var mı? Koronavirüs aşısı şu ana kadar 20 sağlık çalışanına uygulandı. Prof. Dr. Murat Gökova, aşıya dair bilgilendirme yaptı.