  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Koronavirüs aşısının yan etkisi var mı?

    Koronavirüs aşısının yan etkisi var mı?

    Giriş Tarihi: 23.09.2020, 16:35

    Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının henüz bir ilacı bulunamadı. Bu salgınla baş etmek için ülkeler aşı yarışına girdi. Birçok ülkeden aşı ile ilgili açıklamalar geldi. Peki, aşının yan etkileri var mı? Koronavirüs aşısı şu ana kadar 20 sağlık çalışanına uygulandı. Prof. Dr. Murat Gökova, aşıya dair bilgilendirme yaptı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Koronavirüs aşısının yan etkisi var mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Aleyna Çakır soruşturmasında yeni gelişme!
    Aleyna Çakır soruşturmasında yeni gelişme!
    Prof. Dr. Sözbilir'den Niğde depreminden sonra 'volkan' uyarısı geldi
    Prof. Dr. Sözbilir'den Niğde depreminden sonra 'volkan' uyarısı geldi
    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi
    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi
    Türkiye, Ege'de ikinci kez Navtex ilan etti
    Türkiye, Ege'de ikinci kez Navtex ilan etti
    Başkan Erdoğan BM'de salgın mesajı
    Başkan Erdoğan BM'de salgın mesajı
    Kirlilik ve pis koku devam ediyor!
    Kirlilik ve pis koku devam ediyor!
    Aleyna Çakır soruşturmasında yeni gelişme!
    Aleyna Çakır soruşturmasında yeni gelişme!
    Prof. Dr. Sözbilir'den Niğde depreminden sonra 'volkan' uyarısı geldi
    Prof. Dr. Sözbilir'den Niğde depreminden sonra 'volkan' uyarısı geldi
    İzmir-Antalya arası 3 saate düşecek!
    İzmir-Antalya arası 3 saate düşecek!
    İzmir Dikili' otluk alanda yangın!
    İzmir Dikili'de otluk alanda yangın!
    Yüz yüze eğitimin ilk gününde minik Emir, ağlayarak dışarı çıktı
    Yüz yüze eğitimin ilk gününde minik Emir, ağlayarak dışarı çıktı
    Yüz yüze eğitim başladı!
    Yüz yüze eğitim başladı!