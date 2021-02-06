Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 137 bin 649 testte, 7 bin 897 vaka ile 618 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 108 kişi ile toplam can kaybı 26 bin 685'e yükseldi.
Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 685'e yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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