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    Yeniasır TV Yaşam Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 685'e yükseldi

    Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 685'e yükseldi

    Giriş Tarihi: 06.02.2021, 19:36

    Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 137 bin 649 testte, 7 bin 897 vaka ile 618 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 108 kişi ile toplam can kaybı 26 bin 685'e yükseldi.

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