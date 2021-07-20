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    Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 20 Temmuz vaka sayısı...

    Giriş Tarihi: 20.07.2021, 20:13

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 198 bin 537 testte 8 bin 780 vaka tespit edildi. 46 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

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