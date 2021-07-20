Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 20 Temmuz vaka sayısı...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/koronavirus-vaka-tablosu-aciklandi-20-temmuz-vaka-sayisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 198 bin 537 testte 8 bin 780 vaka tespit edildi. 46 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.