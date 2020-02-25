Koronavirüse karşı nasıl tedbirler almalıyız?

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Koronovirüs sebebi ile yaşananlar ölümler gün geçtikçe artarken dünya genelinde de endişeler sürüyor. Pek çok kişi virüse karşı korunma yollarını araştırıyor. Binlerce kişinin ölümüne neden olan virüsten korunmak için neler yapmak gerekir? Ev ve iş yerlerinde nasıl hijyen sağlanmalı? İşte uzmanından öneriler...