Koronavirüse karşı nefes egzersizleri faydalı mı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/koronaviruse-karsi-nefes-egzersizleri-faydali-mi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı güçlü bir bağışıklık sistemi büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra günlük yapılacak egzersizler, koronavirüse karşı akciğerleri korumayı sağlıyor. Doktorlar evde, iş yerinde kolayca yapılabilecek egzersizlerin faydası olduğunu belirtiyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı nefes egzersizi yapmak faydalı mı? İşte cevabı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı güçlü bir bağışıklık sistemi büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra günlük yapılacak egzersizler, koronavirüse karşı akciğerleri korumayı sağlıyor. Doktorlar evde, iş yerinde kolayca yapılabilecek 4 egzersizin virüse karşı akciğeri güçlendireceğine dikkat çekti Doktor Demet Ferahman ve Yunus Emre Doğan, hazırladıkları 10 dakikalık 4 egzersizin, günde 5 kez tekrarlanması gerektiğini söylüyor:İşte o egzersiz...