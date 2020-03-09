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Koronavirüs’ten nasıl korunuruz? Nelere dikkat etmek gerekiyor?

Giriş Tarihi: 09.03.2020, 17:15

Koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 3 bin 825, vaka sayısı ise 110 bin 41 oldu. Avrupa'da virüsün en çok can aldığı İtalya'da hükümet Koronavirüsün yayılmasını önlemek için dünyaca ünlü kentlerini 2 Nisan'a kadar karantinaya alacağını duyurdu. Virüsten korunmanın en önemli yolu ise kişisel hijyenden geçiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece alınabilecek önlemleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları A HABER’de anlattı.

"KALABALIK YERLERDEN UZAK DURMAK EN ÖNEMLİ ÖNLEMLERİN BAŞINDA GELİYOR"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece: "Panik olmamamız ve korunma yöntemlerini mutlaka uygulamamız gerekiyor. Bunların en başında el yıkama geliyor. Sık sık ellerimizi yıkamamız lazım. Dışarıdan eve geldiğimizde ellerimizi yıkayıp, üstümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Maske takılabilir ama esas öksüren ve hapşıran yani grip olan kişilerin maske takması çok daha önemli çünkü bunlar damlacık yoluyla bulaştığı için öksüren kişiler etrafa çok fazla damlacık yayıyor. Bunu da önlemek için maske takarsa bu damlacıkları minumuma indirmiş oluruz. Biriyle tokalaştığımız zaman muhakkak ellerimizi yıkamamız gerekiyor hatta bu aralar öpüşmeyi minumuma indirmek ve kalabalık yerlerden uzak durmak en önemli önlemlerin başında geliyor." şeklinde konuştu.

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