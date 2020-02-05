Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle korku yaşanırken, yeni bir salgın haberi daha geldi. Nijerya'da ortaya çıkan 'Lassa ateşi' sonucu 1 ayda 41 kişi hayatını kaybetti. Peki 'Lassa ateşi' nedir, belirtileri nelerdir? Lassa virüsü bulaşıcı mı?
Koronavirüsten sonra yeni salgın: Lassa ateşi! Lassa ateşi nedir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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