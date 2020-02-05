Koronavirüsten sonra yeni salgın: Lassa ateşi! Lassa ateşi nedir?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/koronavirusten-sonra-yeni-salgin-lassa-atesi-lassa-atesi-nedir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle korku yaşanırken, yeni bir salgın haberi daha geldi. Nijerya'da ortaya çıkan 'Lassa ateşi' sonucu 1 ayda 41 kişi hayatını kaybetti. Peki 'Lassa ateşi' nedir, belirtileri nelerdir? Lassa virüsü bulaşıcı mı?