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Koronavirüsten sonra yeni salgın: Lassa ateşi! Lassa ateşi nedir?

Giriş Tarihi: 05.02.2020, 13:20

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle korku yaşanırken, yeni bir salgın haberi daha geldi. Nijerya'da ortaya çıkan 'Lassa ateşi' sonucu 1 ayda 41 kişi hayatını kaybetti. Peki 'Lassa ateşi' nedir, belirtileri nelerdir? Lassa virüsü bulaşıcı mı?

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