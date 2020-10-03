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    Koronavirüsün genetik şifresi çözüldü! İşte detaylar

    Giriş Tarihi: 03.10.2020, 15:42

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının genetik şifresi çözüldü. 50 genetik merkezi araştırmacılarından kurulan konsorsiyumun ağır hastalar üzerinde yaptığı araştırma sayesinde yoğun bakımda tedavi gören hastaların virüse karşı savaşan bir protein üretemediğini ortaya koydu. İşte detaylar!

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