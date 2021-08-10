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    Yeniasır TV Yaşam Köyceğiz yangınında 13. gün! İşte bölgedeki son durum

    Köyceğiz yangınında 13. gün! İşte bölgedeki son durum

    Giriş Tarihi: 10.08.2021, 10:43

    Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları, 13'üncü günde de sürdürülüyor. Alevlerin sarp ve vadinin yer aldığı alanda olması, karadan çalışmayı olumsuz etkilerken, havadan yoğun olarak müdahale ediliyor. Detayları A Haber'den Ata Gündüz Kurşun akardı.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar! İşte orman yangınlarında son durum!

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