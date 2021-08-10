Köyceğiz yangınında 13. gün! İşte bölgedeki son durum

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/koycegiz-yangininda-13-gun-iste-bolgedeki-son-durum" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları, 13'üncü günde de sürdürülüyor. Alevlerin sarp ve vadinin yer aldığı alanda olması, karadan çalışmayı olumsuz etkilerken, havadan yoğun olarak müdahale ediliyor. Detayları A Haber'den Ata Gündüz Kurşun akardı.