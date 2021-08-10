Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları, 13'üncü günde de sürdürülüyor. Alevlerin sarp ve vadinin yer aldığı alanda olması, karadan çalışmayı olumsuz etkilerken, havadan yoğun olarak müdahale ediliyor. Detayları A Haber'den Ata Gündüz Kurşun akardı.
Köyceğiz yangınında 13. gün! İşte bölgedeki son durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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