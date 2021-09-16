KPSS sonuçları ve KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kpss-sonuclari-ve-kyk-yurt-basvuru-sonuclari-aciklandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ÖSYM tarafından 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları açıklandı.Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.