ÖSYM tarafından 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları açıklandı.Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
KPSS sonuçları ve KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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