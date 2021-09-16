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    Yeniasır TV Yaşam KPSS sonuçları ve KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

    KPSS sonuçları ve KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

    Giriş Tarihi: 16.09.2021, 10:05

    ÖSYM tarafından 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları açıklandı.Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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