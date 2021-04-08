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    Küçük gelin Fidan görüntüleri neden çekti?

    Giriş Tarihi: 08.04.2021, 14:22

    Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yine çok konuşulacak konular ele alındı. Manisa'da gelinin şiddeti üzerine hayatını kaybeden Fadime Arslan neden ve nasıl öldürüldü? Küçük gelin Fidan o görüntüleri neden çekti? İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...

    Fidan Hanım, Fadime Hanım'ın kızı Hanife Hanım'a bu olaylardan bahsettiğini, 6 ay önce evdekilerin kendisini evden attığını, geri geldiğinde de videoları çekmeye başladığını vurguladı. Müge Anlı, evdeki kimsenin Fidan Hanım'ı sevmediğini, istemediklerini, Fidan Hanım'ın da o videoları bilerek çekip, olayı kayınvalidesinin üzerine bırakmayı amaçladığını dile getirdi.
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