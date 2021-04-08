Küçük gelin Fidan görüntüleri neden çekti?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kucuk-gelin-fidan-goruntuleri-neden-cekti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yine çok konuşulacak konular ele alındı. Manisa'da gelinin şiddeti üzerine hayatını kaybeden Fadime Arslan neden ve nasıl öldürüldü? Küçük gelin Fidan o görüntüleri neden çekti? İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...

Fidan Hanım, Fadime Hanım'ın kızı Hanife Hanım'a bu olaylardan bahsettiğini, 6 ay önce evdekilerin kendisini evden attığını, geri geldiğinde de videoları çekmeye başladığını vurguladı. Müge Anlı, evdeki kimsenin Fidan Hanım'ı sevmediğini, istemediklerini, Fidan Hanım'ın da o videoları bilerek çekip, olayı kayınvalidesinin üzerine bırakmayı amaçladığını dile getirdi.