  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Kültür ve Turizm Bakanlığınca "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" açıldı

    Kültür ve Turizm Bakanlığınca "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" açıldı

    Giriş Tarihi: 10.11.2020, 15:10

    Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yılında "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" açıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi'nin de aralarında bulunduğu, Türkiye'nin 15 ilindeki salonlarda açılan sergide, Büyük Önder Atatürk'ün birbirinden özel fotoğrafları yer alıyor.

    Atatürk'ün ilk kez sergiye sunulan fotoğraflarının da aralarında olduğu 40 görsel, 15 farklı ilde sergileniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi ile eş zamanlı olarak Türkiye'nin farklı müzelerinde sergilenen birbirinden özel fotoğraflar, Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü koleksiyonundan hazırlandı.

    Atatürk'ün ziyaretleri ve cenaze töreni görsellerinden "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" Adana Atatürk Evi Müzesi, Amasya Müzesi, Bursa Atatürk Evi Müzesi, Diyarbakır Müzesi, Erzurum Atatürk Evi Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Hatay Şehir Müzesi, İzmir Atatürk Müzesi, Konya Atatürk Evi Müzesi, Samsun Gazi Müzesi, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi, Şanlıurfa Müzesi ile Van Müzesi'nde de görülebilecek.

    Orijinal cam negatiflerden taranan seçki, 20 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kültür ve Turizm Bakanlığınca "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar
    İzmir Atatürk’ü andı!
    İzmir Atatürk’ü andı!
    Çadırkentte 10 Kasım! Depremzedeler Ata'yı böyle andı
    Çadırkentte 10 Kasım! Depremzedeler Ata'yı böyle andı
    İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
    İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
    Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı
    THY'den 10 Kasım'a özel video
    THY'den 10 Kasım'a özel video
    İzmir Atatürk’ü andı!
    İzmir Atatürk’ü andı!
    Çadırkentte 10 Kasım! Depremzedeler Ata'yı böyle andı
    Çadırkentte 10 Kasım! Depremzedeler Ata'yı böyle andı
    İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
    İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
    Zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya avladı
    Zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya avladı
    Yemeğini geç getiren doktoru önce silahla vurdu sonra bağ evini arazi aracıyla yıktı
    Yemeğini geç getiren doktoru önce silahla vurdu sonra bağ evini arazi aracıyla yıktı
    İzmir'de Yağcıoğlu apartmanının yıkılma anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
    İzmir'de Yağcıoğlu apartmanının yıkılma anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!