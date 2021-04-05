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    Kumar oynarken basılan kadın ikinci kattan atlayıp yaralandı

    Giriş Tarihi: 05.04.2021, 09:30

    Denizli’de dernek görünümlü kumarhaneye yapılan operasyonda, polisleri karşısında gören kadın, 2. kattan atlayıp kaçmak isterken hastanelik oldu. Yaralı eşinin başında feryat eden koca, polislere tehditler savurup elbiselerini parçaladı.

    Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri aldığı istihbarı bilgiler üzerine dernek görünümlü iş yerine operasyon düzenledi. Korona virüs tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak bir iş hanında kumar oynayan 1'i kadın toplam 10 kişi yakalandı. Operasyon esnasında polisleri karşısında gören kadın 2'inci katın penceresinden atlayarak kaçmak istedi. Pencereden atlayan kadın yaralanırken, eşi olduğunu iddia eden Osman M., polislere hakarette bulundu.



    YARALI KADININ BAŞINDA GAZETECİLERE FERYAT ETTİ
    Polislere hakaret eden ve alkollü olduğu iddia edilen Osman M., gazetecilerin üzerine yürüyerek, "Halime bak karımın, gelin bakın, haline bakın" şeklinde bağırarak yerde yaralı olarak yatan eşi olduğunu iddia eden Berna M'yi gösterdi. Şüpheli Osman M., "Savcı yok mu?, polisler attı, ölüyorum, beni yaktınız, niye ittiriyorsun karımı" şeklinde kameralara bağırdı. İş hanının 2'inci katından atlayan Berna M., polis ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalede bulunurken çığlık atarak "Bacağım, bacağım acıyor" dedi. Sağlık ekipleri yaralı Berna M'nin ayağında ve kolunda kırık olabileceğini belirterek ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



    KUMAR OYNAYAN 10 KİŞİYE 63 BİN TL İDARİ PARA CEZASI
    Kendini yerlere atan ve kıyafetini yırtan Osman M., kumar oynanan iş yerinden çıkan bir kişi ile sözlü olarak tartışırken bir anda kavgaya dönüşmesi neticesinde şüpheliler gözaltına alındı. Kumar baskınında dernek olarak belirtilen iş yerinde 1'i kadın toplam 10 kişi polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında 10 kişiye toplamda 63 bin TL idari para cezası uygulandı. Olay yerine gelen zabıta görevlileri dernek olduğu belirtilen iş yerini mühürledi.

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