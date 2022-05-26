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    Yeniasır TV Yaşam KURTARAN-2022 Tatbikatı başladı

    KURTARAN-2022 Tatbikatı başladı

    Giriş Tarihi: 26.05.2022, 12:52

    Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile yabancı ülke gözlemcilerinin katıldığı KURTARAN-2022 Tatbikatı basın safhası başladı. Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Bulgaristan, Ekvador, Endonezya, Güney Kore, İspanya, KKTC, Pakistan, Polonya ve Ürdün'den 26 gözlemci katılıyor. Marmaris Aksaz Limanı'ndan hareket eden TCG Alemdar Denizaltından Personel Arama Kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı. Detayları A Haber'den Vural efecik aktardı.

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