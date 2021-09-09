Kurtuluşun simgesi 9 Eylül!

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Türk ordusu, Büyük Önder Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini 9 Eylülde yerine getirerek İzmir'in işgaline son verdi.

Anadolu'nun işgali karşısında Türk milletince başlatılan, Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla kısa sürede merkezi bir nitelik kazanan kurtuluş mücadelesinde arka arkaya kazanılan Birinci ve İkinci İnönü, Aslıhanlar-Dumlupınar ve Sakarya Meydan muharebeleri ile yurdun kurtarılması yolunda önemli adımlar atılmış, ardından da büyük bir dikkat ve titizlikle hazırlanan taarruz planı ''Başkomutanlık Meydan Muharebesi'' adıyla 26 Ağustos 1922 sabahı uygulamaya konulmuştu.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in 1 Eylülde ordulara yayımladığı bildiride yer alan ''Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü, yiğitlik ve yurtseverlik kaynaklarını yarışırcasına esirgemeden vermeye devam eylemesini isterim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri'' emriyle üç koldan Anadolu'yu işgalden kurtarmak için harekete geçen Türk ordusu, 9 Eylül 1922'de İzmir Kemalpaşa'ya ulaştı.