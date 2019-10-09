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Kuruluş Osman 1. yeni bölüm tanıtım fragmanı izle!

Giriş Tarihi: 09.10.2019, 22:45

ATV'nin merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman'ın 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Çok yakında ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı izleyenler dizinin ilk bölümünü heyecanla beklemeye başladı. Kısa sürede paylaşım rekoru kıran Burak Özçivit'in de başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı da merak konusu oldu. İşte yeniden izlemek isteyenler için Kuruluş Osman'ın 1. yeni bölüm tanıtım fragmanı...

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