Kuruluş Osman 14. yeni bölüm | Osman Bey ve Balgay kozlarını paylaşıyor

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‘Kuruluş Osman’ın 11 Mart Çarşamba saat 20:00’de ekrana gelen ondördüncü bölümünde, Dündar ve Batur’un kurduğu tuzağa düşen Osman Bey, Balgay’la kozlarını paylaştı. Kıyama kalkan Osman Bey ihanetlerin hesabını sormaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları 'Kuruluş Osman' 14. Bölüm paylaşımlarını #TürkOlmak etiketi ile yaptı.

'Kuruluş Osman'ın 11 Mart Çarşamba saat 20:00'de ekrana gelen ondördüncü bölümünde, Dündar ve Batur'un kurduğu tuzağa düşen Osman Bey, Balgay'la kozlarını paylaştı. Kıyama kalkan Osman Bey ihanetlerin hesabını sormaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları 'Kuruluş Osman' 14. Bölüm paylaşımlarını #TürkOlmak etiketi ile yaptı.