Kuruluş Osman 20. bölüm! Kardeş kanı dökmek zorunda bırakmayın bizi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kurulus-osman-20-bolum-kardes-kani-dokmek-zorunda-birakmayin-bizi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman dün geceki bölümüyle de adından söz ettirmeyi başardı. Çarşamba akşamın vazgeçilmez dizisi olan Kuruluş Osman'nın 20. bölümde Osman Bey'in Dündar Bey'in karşısında durduğu sahneler diziye damga vurdu. Osman Bey'in Dündar Bey'in alplerine 'Kardeş kanı dökmek zorunda bırakmayın' bizi dediği sahne fenomen dizinin en heyecanlı sahnelerinden birisi oldu. İşte Kuruluş Osman'a damga vuran o sahne...