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    Yeniasır TV Yaşam Kuruluş Osman 20. bölümde Abdurrahman Gazi, Osman Bey'e gerçekleri anlatıyor!

    Kuruluş Osman 20. bölümde Abdurrahman Gazi, Osman Bey'e gerçekleri anlatıyor!

    Giriş Tarihi: 07.05.2020, 15:14

    atv'nin sevilerek takip edilen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam ekranlara gelen bölümü ile nefesleri kesti. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizinin 20. bölümünde Abdurrahman Gazi, Osman Bey'e gerçekleri anlattı. Sahnede yer alan "Doğruyum diyene eğrilik eden çok olur!" sözleri ise geceye damgasını vurdu.

    Kuruluş Osman 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 21. bölüm fragmanı izle

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