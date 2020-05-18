ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 22. yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında "Ertuğrul Gazi'nin övüncü Kara Osman Bey! Nice diyarlar senin ve neslinin gayretiyle İslam beldesi olacaktır!" sözleri dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 22. yeni bölüm 2. fragman izle...
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