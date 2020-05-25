Kuruluş Osman 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle

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"Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragman videosu yayınlandı mı?" sorusu yanıt buldu. İşte 27 Mayıs 2020 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm fragman...

ATV ekranında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi yayınlanan 22. son yeni bölümüyle yine diziseverlerin vazgeçilmezi oldu. Son yayınlanan bölüm sosyal medyada #KutluRüya etiketiyle ise kısa sürede gündem oldu. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı dizinin son bölümünde neler oldu?

Öte yandan "Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragman videosu yayınlandı mı?" sorusu yanıt buldu. İşte 27 Mayıs 2020 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm fragman.