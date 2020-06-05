Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı izle! Osman Balgay'ın peşine düşüyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kurulus-osman-25-bolum-fragmani-izle-osman-balgayin-pesine-dusuyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Dündar Bey'in eşi ve oğlu Bahadır'ın annesi Hazal Hatun (Yeşim Ceren Bozoğlu), Kayı Obası'na gelmesi dengelerin değişmesine neden oldu. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey, büyük bir mücadele için harekete geçti. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşananlar....