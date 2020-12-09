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    Yeniasır TV Yaşam Kuruluş Osman 37. bölüm 3. fragmanı izle!

    Kuruluş Osman 37. bölüm 3. fragmanı izle!

    Giriş Tarihi: 09.12.2020, 00:43

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Fragmanda Osman Bey'e atılan ok üzerine ''Allah'ın verdiği canı, Allah'tan başka hiç kimse alamaz!'' sarf ettiği sözler dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman 37. bölüm 3. fragmanında yaşanacak olaylar...

    Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor. Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor. Bala Hatun, Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?

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