  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı

    Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 17.12.2020, 12:28

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Kararını Allah mübarek eylesin!" başlığı ile yayınlandı. Osman Bey’in yokluğunda düzenlenen toya Bamsı Bey, Selcan Hatun ve Gündüz Bey’in başında olduğu grup karşı çıkarken; toy sırasında Flatyos’un obaya gelerek Osman Bey’in Yavlak Arslan’la birlikte hareket ettiğini söylemesi ortalığı karıştırdı. İşte Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Meteoroloji o illeri uyardı! 17 Aralık Perşembe hava durumu....
    Meteoroloji o illeri uyardı! 17 Aralık Perşembe hava durumu....
    Denizli'de maganda terörü!
    Denizli'de maganda terörü!
    Şuhut'ta doğalgaz borusu bir anda alev aldı!
    Şuhut'ta doğalgaz borusu bir anda alev aldı!
    Hercai 52. yeni bölüm fragmanı
    Hercai 52. yeni bölüm fragmanı
    Polisten kaçarken bankaya dalan otomobil güvenlik kameralarına yansıdı
    Polisten kaçarken bankaya dalan otomobil güvenlik kameralarına yansıdı
    Sürücüsüz otobüs dehşet saçtı! Park halindeki araçları biçti
    Sürücüsüz otobüs dehşet saçtı! Park halindeki araçları biçti
    Meteoroloji o illeri uyardı! 17 Aralık Perşembe hava durumu....
    Meteoroloji o illeri uyardı! 17 Aralık Perşembe hava durumu....
    Denizli'de maganda terörü!
    Denizli'de maganda terörü!
    Şuhut'ta doğalgaz borusu bir anda alev aldı!
    Şuhut'ta doğalgaz borusu bir anda alev aldı!
    Polisten kaçarken bankaya dalan otomobil güvenlik kameralarına yansıdı
    Polisten kaçarken bankaya dalan otomobil güvenlik kameralarına yansıdı
    Sürücüsüz otobüs dehşet saçtı! Park halindeki araçları biçti
    Sürücüsüz otobüs dehşet saçtı! Park halindeki araçları biçti
    Maraşlı dizisi ilk tanıtım yayınlandı!
    Maraşlı dizisi ilk tanıtım yayınlandı!