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Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Kararını Allah mübarek eylesin!" başlığı ile yayınlandı. Osman Bey’in yokluğunda düzenlenen toya Bamsı Bey, Selcan Hatun ve Gündüz Bey’in başında olduğu grup karşı çıkarken; toy sırasında Flatyos’un obaya gelerek Osman Bey’in Yavlak Arslan’la birlikte hareket ettiğini söylemesi ortalığı karıştırdı. İşte Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı...