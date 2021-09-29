  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Kuruluş Osman 65.Bölüm Fragmanı

    Kuruluş Osman 65.Bölüm Fragmanı

    Giriş Tarihi: 29.09.2021, 10:40

    Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın üçüncü sezonu 6 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor!

    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, büyük ilgi gören ilk tanıtımı ile yeni sezonda çok farklı bir 'Kuruluş Osman'ın ekranda olacağının mesajını verdi.

    KADROYA 16 YENİ OYUNCU KATILDI
    6 Ekim Çarşamba akşamı yeni hikayesi ve birbirinden iddialı isimlerin katıldığı güçlü oyuncu kadrosuyla üçüncü sezonuna başlayacak 'Kuruluş Osman'da Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç sürpriz karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.

    YENİ SEZON EZBER BOZACAK
    'Kuruluş Osman' dizisi yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezonu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni hikayeler, karakterler ve kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini izleyiciye müjdelemişti.

    atv ekranında 6 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak üçüncü sezon için geri sayım sürerken, 'Kuruluş Osman' çarpıcı hikayesi, sürpriz karakterlerle ekrana gelecek yeni oyuncuları ve göz kamaştıracak yeni dekorları ile yine reytinglerin zirvesinde yer alacak.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kuruluş Osman 65.Bölüm Fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Denizli’de alkollü maganda dehşeti! Husumetlisi yerine başkasını vurdu
    Denizli'de alkollü maganda dehşeti! Husumetlisi yerine başkasını vurdu
    Başkan Erdoğan Joe Biden ile görüşecek
    Başkan Erdoğan Joe Biden ile görüşecek
    Erdoğan’dan Küresel Kovid-19 Zirvesi’ne video mesaj
    Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne video mesaj
    İşte CHP’li Tunç Soyer’in yarım kalan projeleri! İzmir’in yıllardır çözülemeyen sorunlarına çare olamadı
    İşte CHP'li Tunç Soyer'in yarım kalan projeleri! İzmir'in yıllardır çözülemeyen sorunlarına çare olamadı
    Karşıyaka’da orman yangını! Gençlik merkezinin etrafı alev alev
    Karşıyaka'da orman yangını! Gençlik merkezinin etrafı alev alev
    Yunanistan tarafından 3 göçmenin denize atıldığı iddia edildi
    Yunanistan tarafından 3 göçmenin denize atıldığı iddia edildi
    Karşıyaka’da orman yangını! Gençlik merkezinin etrafı alev alev
    Karşıyaka'da orman yangını! Gençlik merkezinin etrafı alev alev
    Bodrum’da su çilesi! Damacana ve bidonla evlere su taşıyorlar
    Bodrum'da su çilesi! Damacana ve bidonla evlere su taşıyorlar
    Sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı! İzmir’deki korku dolu anlar kamerada
    Sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı! İzmir'deki korku dolu anlar kamerada
    Kuşadası’nda Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı
    Kuşadası'nda Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı
    Başkan Erdoğan duyurdu: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alacağız
    Başkan Erdoğan duyurdu: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alacağız
    Polisten kaçan sürücü alkollü çıktı! Alkolmetreyi bir türlü üfleyemedi
    Polisten kaçan sürücü alkollü çıktı! Alkolmetreyi bir türlü üfleyemedi