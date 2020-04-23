Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 19. bölüm fragmanı izle

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 19.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 19. yeni bölüm fragmanında "Gazilerimizle, evliyalarımızla, ahiyanlarımızla gelip bu diyarları İslam beldesi yapacağız!" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı izle...
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