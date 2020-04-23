  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 19. bölüm fragmanı izle

    Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 19. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 23.04.2020, 00:27

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 19.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 19. yeni bölüm fragmanında "Gazilerimizle, evliyalarımızla, ahiyanlarımızla gelip bu diyarları İslam beldesi yapacağız!" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı izle...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 19. bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Osman Bey, Alişar’la böyle yüzleşti! Kuruluş Osman 18. bölüm
    Osman Bey, Alişar’la böyle yüzleşti! Kuruluş Osman 18. bölüm
    Prenses ​Adelfa Kayı​ Obası’nda​! Kuruluş Osman 18. bölüm
    Prenses ​Adelfa Kayı​ Obası’nda​! Kuruluş Osman 18. bölüm
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
    Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
    1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? Bakan açıkladı
    1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? Bakan açıkladı
    PYY ücretsiz maske dağıtım merkezinden çok özel görüntüler!
    PYY ücretsiz maske dağıtım merkezinden çok özel görüntüler!
    Osman Bey, Alişar’la böyle yüzleşti! Kuruluş Osman 18. bölüm
    Osman Bey, Alişar’la böyle yüzleşti! Kuruluş Osman 18. bölüm
    Prenses ​Adelfa Kayı​ Obası’nda​! Kuruluş Osman 18. bölüm
    Prenses ​Adelfa Kayı​ Obası’nda​! Kuruluş Osman 18. bölüm
    Ateş Kara pik noktasına ulaşılacak tarihi verdi!
    Pik noktasına ne zaman ulaşılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tarihi verdi!
    Kargo geldikten sonra ne yapılmalı?
    İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kargo geldikten sonra neler yapmak gerekir?
    Aman dikkat: Islak mendillerde koronavirüs tehlikesi
    Aman dikkat: Islak mendillerde koronavirüs tehlikesi
    Koronavirüs vücutta ne kadar süre kalıyor?
    Koronavirüs vücutta ne kadar süre kalıyor?