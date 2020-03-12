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    Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 15. bölüm izle

    Giriş Tarihi: 12.03.2020, 02:03

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında "Dalımızı kesmeye çalışanın, kökünü topraktan kazıyacağız!" sözleri dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı....

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