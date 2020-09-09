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    Yeniasır TV Yaşam Kuruluş Osman yeni sezon ilk tanıtım fragmanı izle!

    Kuruluş Osman yeni sezon ilk tanıtım fragmanı izle!

    Giriş Tarihi: 09.09.2020, 19:55

    Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı ne zaman, saat kaçta izlenecek sorusu araştırılıyor ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı. İşte beklenen o fragman...

    Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

    Kuruluş Osman ikinci sezonuyla yakında atv'de!

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