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    Kuruluş Osman yeni sezon yakında ATV'de

    Giriş Tarihi: 25.09.2021, 22:01

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi, 3. Sezon yayın tarihi ile bomba gibi geliyor. Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımı yayınlandı. İşte yeni sezon tarihi ve tanıtımı. Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı izle!

    Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımı yayınlandı ve "Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?" sorusuyla televizyon izleyicilerinin gündemine oturdu.

    Bu akşam ATV'de yayınlanan yeni sezon tanıtımı ile Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Milyonların severek izlediği dizinin ilk tanıtım videosu yayınlandı ancak yayın tarihinden söz edilmeyerek "Yakında ATV'de" ifadesine yer verildi.

    KURULUŞ OSMAN 3. SEZON TANITIMI

    Düşmanları, Osman Bey'e karşı ittifak kurmak için harekete geçiyor. Ancak son sözü Osman Bey söylüyor: "Kurtuluş, adalet sancağını açan Osman Bey'dedir." İşte yeni sezonun heyecanlandıran tanıtımı!

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