Kuruluş Osman dizisinin 19. bölümüne Osman Bey damga vururken 'Osman Bey'in yeni yoldaşı kim?' olacak sorusunun cevabı arandı. Kuruluş Osman'ın 19. bölümüne Osman Bey'in 'Gün gelecek, bu topraklara hilal parıltısı yayılacak' sözleri damga vurdu.
Kuruluş Osman'a damga vuran sözler: Gün gelecek... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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