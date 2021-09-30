Kuruluş Osman'ın ezberleri bozan yeni tanıtımı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kurulus-osmanin-ezberleri-bozan-yeni-tanitimi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonunun ilk bölümüyle 6 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de. Yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği dizi, yeni sezona da heyecan dolu bir bölümle başlıyor. Başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman, güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin özenle seçilmiş kostümleri ve yepyeni dekorları heyecanın dozunu daha da yükseltiyor.

Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile 6 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan ikinci tanıtım yayınlandı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, yeni sezonun ilk tanıtımı ile büyük ilgi gördü ve izlenme rekorları kırdı.

'Kuruluş Osman'ın ikinci fragmanında, merakla beklenen Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris ve Turgut Bey karakterleri dikkat çekerken, uç bölgesindeki var olma savaşında yeni bir safhaya geçildiğinin sinyalleri verildi.

'Kuruluş Osman'ın en sevilen karakterlerinden Selcan Hatun'un dönüşünü müjdeleyen tanıtımda, Bala Hatun'un bebek beklediğini öğrenen Malhun Hatun'un tepkisine de yer verildi.

Görkemli kadrajları ve nefes kesen aksiyon sahneleriyle öne çıkan tanıtım, üçüncü sezona dair beklentilerin zirve yapmasına neden oldu!

Yeni dekorları, yeni hikayesi, merakla beklenen sürpriz karakterleri ve birbirinden yetenekli oyuncularla daha da zenginleşen oyuncu kadrosu ile yine reytingleri alt üst etmeye hazırlanan 'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak üçüncü sezonunda Osman Bey'in devlet kurmak için vereceği kıyasıya mücadeleyi ekrana taşıyacak.