Kuşadası sahilinde görüldü! Nesli tükenme tehlikesi altında

Kuşadası sahilinde ilginç görüntü. Balıkçı barınağında kaydedilen görüntüde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru balık yerken görülüyor. Su samurunu gören balıkçı Mustafa Irkaş, "İş için balıkçı barınağına geldim ve barınaktayken, denizin içinde bir şeylerin hareket ettiğini gördüm. Baktım ufacık bir kafası var, ağzında da balık var. Tatlı su samuru olduğunu anladım ve gördüğümde de şaşırdım kaldım." diye konuştu.
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