Kuşadası'nda 4,8 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kusadasinda-48-buyuklugunde-deprem-izmirde-de-hissedildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika: Geçtiğimiz 30 Ekim günü 6,6'yla sallanan İzmir bir kez daha deprem korkusunu yaşadı. Kuşadası açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi. İzmir'deki son durumu A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Son dakika: Geçtiğimiz 30 Ekim günü 6,6'yla sallanan İzmir bir kez daha deprem korkusunu yaşadı. Kuşadası açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

EGE DENİZİ'NDE 4.8 ŞİDDETİNDE DEPREM

Kuşadası Körfezi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 9.49'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İzmir'in Menderes ilçesine 18 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.