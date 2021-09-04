Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işletmede vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen polisler, işletmeye ceza yazarken küçük yaştaki çocuğa alkol içiren şüphelileri gözaltına alıp adli işlem başlattı.Kuşadası'nda bulunan bir mekanda geçtiğimiz günlerde bir vatandaş tarafından çekildiği öğrenilen görüntülerde küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerden sonra harekete geçen Kuşadası Asayiş Büro ekipler işletmeye cezai işlem uygularken küçük yaştaki çocuğa alkol ve nargile içiren şüpheliler gözaltına alındı. Görüntülerde küçük çocuğun nargile ve alkol içtiği net bir şekilde gözüküyor. Küçük yaştaki çocuk nargile içmek istemediği halde zorla nargile içiren şüpheli B.D. ve U.E.C., Kuşadası Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Kuşadası'nda skandal görüntü! Küçük çocuğa hem içki hem nargile içirdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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