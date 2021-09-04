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    Yeniasır TV Yaşam Kuşadası'nda skandal görüntü! Küçük çocuğa hem içki hem nargile içirdiler

    Kuşadası'nda skandal görüntü! Küçük çocuğa hem içki hem nargile içirdiler

    Giriş Tarihi: 04.09.2021, 13:54

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işletmede vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen polisler, işletmeye ceza yazarken küçük yaştaki çocuğa alkol içiren şüphelileri gözaltına alıp adli işlem başlattı.

    Kuşadası'nda bulunan bir mekanda geçtiğimiz günlerde bir vatandaş tarafından çekildiği öğrenilen görüntülerde küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerden sonra harekete geçen Kuşadası Asayiş Büro ekipler işletmeye cezai işlem uygularken küçük yaştaki çocuğa alkol ve nargile içiren şüpheliler gözaltına alındı. Görüntülerde küçük çocuğun nargile ve alkol içtiği net bir şekilde gözüküyor. Küçük yaştaki çocuk nargile içmek istemediği halde zorla nargile içiren şüpheli B.D. ve U.E.C., Kuşadası Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

    Bahse konu mekan sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, "18 yaşından küçüklere kesinlikle alkol veya tütün satışımız yoktur. Videoda görünen şahıslar aile olarak restoranımıza gelmiştir. Uygunsuz davranışlar sergilemeleri sonucu hesapları kesilip restoranımızdan gönderilmiştir. Bu uygunsuz davranıştan ve görüntülerden dolayı kamuoyundan özür dileriz. Bu tarz olaylarında her zaman karşısında olduğumuzu bildiririz" denildi.
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