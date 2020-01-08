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Kütahya Domaniç'te kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Giriş Tarihi: 08.01.2020, 18:39

Kütahya'nın Domaniç ilçesi İnegöl karayolu Kocayayla mevkiinde etkili yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. İşte bölgeden görüntüler...

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl arasında kalan Kocayayla mevkiinde etkisini gösteren kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği geçitte çok sayıda araç yolda kaldı. Buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanırken, Karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için kar küreme ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca, trafik ekipleri de ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin vermiyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü ilçede kar yağışının aralıkla sürmesi bekleniyor.

DHA

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