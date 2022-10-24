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    Yeniasır TV Yaşam Kütahya karayolu savaş alanına döndü! Korkunç kazada onlarca yaralı var! -video

    Kütahya karayolu savaş alanına döndü! Korkunç kazada onlarca yaralı var! -video

    Giriş Tarihi: 24.10.2022, 10:18

    Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana gelen kaza, işçi taşıyan servisin pancar yüklü traktöre çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle servis şoförü dahil 13 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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    Kütahya'da işçi servisi ile traktörün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
    Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 20. Kilometresi Örenköy mevkiinde işçi servisinin pancar yüklü traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan servis şoförü ve 12 yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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