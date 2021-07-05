  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti! Sosyal medyada oldukça ilgi gördü

    Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti! Sosyal medyada oldukça ilgi gördü

    Giriş Tarihi: 05.07.2021, 08:23

    Kütahya Otogarı'nda kurulan Covid-19 aşı standında görevli bir sağlık personelinin vatandaşları "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırarak aşı olmaya davet etmesi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

    Kütahya Otogarı'nda kurulan Covid-19 aşı standında görevlinin aşıya teşvik için otogardaki görevliler gibi seslenmesi izleyenleri gülümsetti.

    Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personel hakkında soruşturma başlattı.



    Yapılan açıklamada, "Görevli sağlık personellerinin, bulundukları ortamdan ve otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonları ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personellerle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti! Sosyal medyada oldukça ilgi gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de virüsle mücadelede sevindiren gelişme! 2 gündür kovid kaynaklı ölüm yok
    İzmir'de virüsle mücadelede sevindiren gelişme! 2 gündür kovid kaynaklı ölüm yok
    Emekli ve memurun maaş zamları belli oldu! Kim ne kadar zam alacak?
    Emekli ve memurun maaş zamları belli oldu! Kim ne kadar zam alacak?
    Baş Belası 4. yeni bölüm fragmanı
    Baş Belası 4. yeni bölüm fragmanı
    Marmaris’te zehir tacirleri tutuklandı
    Marmaris’te zehir tacirleri tutuklandı
    Ölüdeniz'deki tekne faciasından yeni görüntü
    Ölüdeniz'deki tekne faciasından yeni görüntü
    İzmir'deki köyde su sorunu! Vatandaş isyan etti
    İzmir'deki köyde su sorunu! Vatandaş isyan etti
    İzmir'de virüsle mücadelede sevindiren gelişme! 2 gündür kovid kaynaklı ölüm yok
    İzmir'de virüsle mücadelede sevindiren gelişme! 2 gündür kovid kaynaklı ölüm yok
    Marmaris’te zehir tacirleri tutuklandı
    Marmaris’te zehir tacirleri tutuklandı
    Ölüdeniz'deki tekne faciasından yeni görüntü
    Ölüdeniz'deki tekne faciasından yeni görüntü
    İzmir'deki köyde su sorunu! Vatandaş isyan etti
    İzmir'deki köyde su sorunu! Vatandaş isyan etti
    Lunapark işletmecisi ayağından tabancayla vuruldu
    Lunapark işletmecisi ayağından tabancayla vuruldu
    Tiyatroculardan Tunç Soyer'e tepki: Bu sınav usulüne uygun mu?
    Tiyatroculardan Tunç Soyer'e tepki: "Bu sınav usulüne uygun mu?"