Kütahya'da akılalmaz hırsızlık! Kardan adamın kafasını çaldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kutahyada-akilalmaz-hirsizlik-kardan-adamin-kafasini-caldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kütahya'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bahçedeki kardan adamı gören iki kişi çevrelerini kontrol ettikten sonra kardan adamın kafasını alıp araçlarına yükledi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.