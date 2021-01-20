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    Yeniasır TV Yaşam Kütahya'da akılalmaz hırsızlık! Kardan adamın kafasını çaldı

    Kütahya'da akılalmaz hırsızlık! Kardan adamın kafasını çaldı

    Giriş Tarihi: 20.01.2021, 11:53

    Kütahya'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bahçedeki kardan adamı gören iki kişi çevrelerini kontrol ettikten sonra kardan adamın kafasını alıp araçlarına yükledi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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