  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Kütahya'da can pazarı! Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi! -video

    Kütahya'da can pazarı! Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi! -video

    Giriş Tarihi: 24.10.2022, 15:42

    Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Korkunç kazada mucizevi bir şekilde hayatını kaybeden olmazken, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    İzmir’de duygulandıran görüntü! 3 yaşında ilk kez duyan Aslan’ın ilk tepkisi bakın ne oldu?
    İzmir'de duygulandıran görüntü! 3 yaşında ilk kez duyan Aslan'ın ilk tepkisi bakın ne oldu?
    İzmir Körfezi’nde deniz marulu istilası: Dereler temizlenmedikçe böyle devam edecek
    İzmir Körfezi'nde deniz marulu istilası: Dereler temizlenmedikçe böyle devam edecek
    Kütahya karayolu savaş alanına döndü! Korkunç kazada onlarca yaralı var! -video
    Kütahya karayolu savaş alanına döndü! Korkunç kazada onlarca yaralı var! -video
    12 metrelik çatıdan düştü! İnşaat ustası feci şekilde can verdi! -video
    12 metrelik çatıdan düştü! İnşaat ustası feci şekilde can verdi! -video
    Çaldıklarını bakın nerde sakladı! 23 yaşındaki suç makinası yakayı ele verdi! -video
    Çaldıklarını bakın nerde sakladı! 23 yaşındaki suç makinası yakayı ele verdi! -video
    İzmir’de nostalji kokan dükkan: Uğrayanlar çocukluğuna dönüyor -video
    İzmir'de nostalji kokan dükkan: Uğrayanlar çocukluğuna dönüyor -video
    İzmir’de yürekleri ağza getiren kaza! O korkunç anlar kamerada! -video
    İzmir'de yürekleri ağza getiren kaza! O korkunç anlar kamerada! -video
    Balıkesir’de dehşet anları! 5 işçinin bulunduğu inşaat katı çöktü! -video
    Balıkesir'de dehşet anları! 5 işçinin bulunduğu inşaat katı çöktü! -video
    İzmir’de çağ dışı görüntüler! Bir köy yazı susuz geçirdi
    İzmir'de çağ dışı görüntüler! Bir köy yazı susuz geçirdi
    Afyon’da korkunç kaza! Devrilen tırın içinde sıkıştı! -video
    Afyon'da korkunç kaza! Devrilen tırın içinde sıkıştı! -video
    3 katlı ev alevler içinde kaldı! Yaşlı kadını yanmaktan kurtaran şey ise... -video
    3 katlı ev alevler içinde kaldı! Yaşlı kadını yanmaktan kurtaran şey ise... -video
    İzmir’de ’hurdacı’ dehşeti: 3 çocuğa saldırıp, darbetti
    İzmir'de 'hurdacı' dehşeti: 3 çocuğa saldırıp, darbetti
    Namaz kılarken kalp krizinden hayatını kaybetti! Görüntüler İzmir’den
    Namaz kılarken kalp krizinden hayatını kaybetti! Görüntüler İzmir'den
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Kütahya'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi.
    Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Eskişehir istikametine gitmekte olan 5 otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralanırken, araçlarda birisi takla atarak ters döndü. Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Küçük bir çocuk ve annesi, kaza sonrası gözyaşlarına boğulurken, olaydan yara almadan kurtuldu.
    Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardandan ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
    Kaza sebebiyle yolun Eskişehir istikameti bir süre araç trafiğine kapatıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de duygulandıran görüntü! 3 yaşında ilk kez duyan Aslan’ın ilk tepkisi bakın ne oldu?
    İzmir'de duygulandıran görüntü! 3 yaşında ilk kez duyan Aslan'ın ilk tepkisi bakın ne oldu?
    İzmir Körfezi’nde deniz marulu istilası: Dereler temizlenmedikçe böyle devam edecek
    İzmir Körfezi'nde deniz marulu istilası: Dereler temizlenmedikçe böyle devam edecek
    Gözler Kabine toplantısında! Başkan Erdoğan açıklama yapacak
    Gözler Kabine toplantısında! Başkan Erdoğan açıklama yapacak
    Ben Bu Cihana Sığmazam 6.bölüm 2.fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 6.bölüm 2.fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 6.bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 6.bölüm fragmanı
    Kütahya karayolu savaş alanına döndü! Korkunç kazada onlarca yaralı var! -video
    Kütahya karayolu savaş alanına döndü! Korkunç kazada onlarca yaralı var! -video