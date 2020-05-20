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    Yeniasır TV Yaşam Kütahya'da Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasında orman yangını çıktı

    Kütahya'da Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasında orman yangını çıktı

    Giriş Tarihi: 20.05.2020, 17:51

    Kütahya'nın Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasında orman yangını çıktı. Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasındaki Çat köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.İhbar üzerine bölgeye, Emet ve Çavdarhisar ilçeleri ile kent merkezinden çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi.

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