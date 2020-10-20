  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Kütahya'da dehşet verici ölüm! Bir anlık dikkatsizlikle...

    Kütahya'da dehşet verici ölüm! Bir anlık dikkatsizlikle...

    Giriş Tarihi: 20.10.2020, 12:52

    Son dakika... Kütahya’da tabela atölyesinde işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Orhan Durmuş (54), fleks makinesinin boynunu kesmesi sonucu hayatını kaybetti.

    Son dakika... Olay, dün akşam Fuatpaşa Mahallesi Tabakhane Sokak'ta meydana geldi. Tabela atölyesinde işçi olan Orhan Durmuş'un kullandığı fleks makinesi, dikkatsizlik sonucu boynunu kesti. Durmuş kanlar içinde yere yığılırken, çevre esnafın ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.



    Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Durmuş'un cenazesi, otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



    Orhan Durmuş'un çalıştığı atölyenin bitişiğinde iş yeri bulunan Mesut Yılmaz, "Akşam olduğu için iş yerimi kapattığım sırada komşuma 'iyi akşamlar' dedim, cevap gelmedi. Tekrar 'iyi akşamlar' dedim. Yine cevap alamayınca, kapıdan yaklaşıp, baktım. Yerde kanlar içinde yatıyor. Sonra karşı komşuya ambulans yakın olduğu için çağırmasını söyledik. Ekipler geldi" dedi.



    DHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kütahya'da dehşet verici ölüm! Bir anlık dikkatsizlikle... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    32 yıl sonra oğluna kavuştu!
    32 yıl sonra oğluna kavuştu!
    Kuruluş Osman 30. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 30. yeni bölüm fragmanı
    Park halindeyken hareket eden aracı içine atlayarak durdurdu
    Park halindeyken hareket eden aracı içine atlayarak durdurdu
    MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli Azerbaycan açıklaması
    MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli Azerbaycan açıklaması
    Narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine şafak operasyonu!
    Narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine şafak operasyonu!
    Şentop'tan Bakü'de Minsk grubuna tepki
    Şentop'tan Bakü'de Minsk grubuna tepki
    32 yıl sonra oğluna kavuştu!
    32 yıl sonra oğluna kavuştu! Müge Anlı'da bir kavuşma daha
    Park halindeyken hareket eden aracı içine atlayarak durdurdu
    Park halindeyken hareket eden aracı içine atlayarak durdurdu
    Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı!
    Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı!
    Gazetecileri tek tek arayıp susturdu!
    İsmail Küçükkaya'dan şiddet gören Eda Demirci'den çarpıcı açıklamalar
    Akılalmaz telefon hırsızlığı kamerada! Çırağı böyle kandırdı
    Akılalmaz telefon hırsızlığı kamerada! Çırağı böyle kandırdı
    Üç gündür kayıptı üç dakikada bulundu! İşte Müge Anlı'da yaşanan o anlar...
    Üç gündür kayıptı üç dakikada bulundu! İşte Müge Anlı'da yaşanan o anlar...