Kütahya'da, evinin bodrum katında ahşap yakmaya yarayan, kendi ürettiği aparatı kullanan 2 çocuk babası Fatih Arslan (45), elektrik akımına kapılıp, yaşamını yitirdi. Eşini 3 ay önce koronavirüs nedeniyle kaybettiği öğrenilen Sabahat Arslan, "Şimdi de oğlumu kaybettim. Allah'ım bu nasıl bir acı?" diyerek, gözyaşı döktü.
Kütahya'da feci olay: Akıma kapılıp öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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