Kütahya'da feci olay: Akıma kapılıp öldü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kutahyada-feci-olay-akima-kapilip-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kütahya'da, evinin bodrum katında ahşap yakmaya yarayan, kendi ürettiği aparatı kullanan 2 çocuk babası Fatih Arslan (45), elektrik akımına kapılıp, yaşamını yitirdi. Eşini 3 ay önce koronavirüs nedeniyle kaybettiği öğrenilen Sabahat Arslan, "Şimdi de oğlumu kaybettim. Allah'ım bu nasıl bir acı?" diyerek, gözyaşı döktü.