Kütahya'da felaketin eşiğinden dönüldü! Son anda kurtuldu!

Kütahya'da etkili olan sağanak yağış neredeyse bir felakate sebep olacakken son anda engellendi. Vatandaşlar, derelerin taşmasıyla meydana gelen selden evlerini korumak için sokağa döküldü. Onlardan biri olan olan Melih Yıldız (22) isimli genç sel sularına kapılıp sürüklenmeye başladı. Yıldız, son anda kuzeninin yardımlarıyla kurtulurken, o anlar kameralara işte böyle yansıdı.
Kütahya'da sağanak yağmur sonrası oluşan sele kapılan gencin kurtarılış anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya'da etkili olan sağanak yağış sonrası Kütahya merkeze bağlı Göynükören köyü Porsuk çitliğinde derenin taşması sonucu sel meydana geldi. Köylüler evlerine ve damlarına gelen sel sularını önlemek için yoğun çaba gösterdiler. Bu sırada, 22 yaşındaki Melih Yıldız isimli çocuk sele kapıldı. Selde bir müddet sürüklenen Melih Yıldız, kuzeni Emre Yıldız tarafından son anda işte böyle kurtarıldı.