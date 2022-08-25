Kütahya'da felaketin eşiğinden dönüldü! Son anda kurtuldu!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kutahyada-felaketin-esiginden-donuldu-son-anda-kurtuldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kütahya'da etkili olan sağanak yağış neredeyse bir felakate sebep olacakken son anda engellendi. Vatandaşlar, derelerin taşmasıyla meydana gelen selden evlerini korumak için sokağa döküldü. Onlardan biri olan olan Melih Yıldız (22) isimli genç sel sularına kapılıp sürüklenmeye başladı. Yıldız, son anda kuzeninin yardımlarıyla kurtulurken, o anlar kameralara işte böyle yansıdı.