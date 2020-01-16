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Kütahya'da gökyüzünde görsel şölen! Görenler telefonuna sarıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı...

Giriş Tarihi: 16.01.2020, 10:30

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kargaların gökyüzündeki hareketleri görsel şölen sundu. İlçe semalarında yüzlerce karganın oluşturduğu hareketler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kenti kaplayan kar ve sis üzerinde uyum içinde uçan kargalar, izleyenleri büyüledi. Kargaların dakikalarca süren şölenini gören vatandaşlar, fotoğraf çekti, görüntüleri kaydetti. İşte o anlar...

Kütahya'da ilgi çeken görüntü! Gören telefona sarıldı Kütahya'da ilgi çeken görüntü! Gören telefona sarıldı

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Kütahya'da gökyüzünde görsel şölen! Görenler telefonuna sarıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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