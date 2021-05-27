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    Yeniasır TV Yaşam Kütahya'da hortum paniği

    Kütahya'da hortum paniği

    Giriş Tarihi: 27.05.2021, 17:14

    Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yağış öncesi oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Birçok vatandaş araçlarını durdurup bu anı cep telefonlarıyla saniye saniye görüntüledi.

    Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 dakika süren ve boş arazide meydana gelen hortum, ilçe halkı ve Kütahya-Gediz yolunu kullanan vatandaşlarda panik oluştu. Birçok vatandaş araçlarını durdurup bu anı cep telefonlarıyla saniye saniye görüntüledi.

    Bu arada, Çavdarhisar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Hortum boş arazide 10 dakika boyunca devam etti. Çavdarhisar barajı ve Yamankaya Mevkii'nde etkisini yitirdi. İlçe merkezine doğru yönlenmemesi büyük bir şans oldu. Kütahya Gediz yoluna bir kilometre mesafe olan hortum vatandaşlarımızda da panik oluşmuştur. Şu ana kadar bize tarım arazileriyle ilgili bir zarar ihbarı gelmedi'' ifadeleri kullanıldı.

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